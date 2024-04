Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii a fost torturat și infometat in inchisoare, iar trupul i-a fost maltratat dupa moarte, a spus vaduva acestuia, Iulia Navalnaia, in plenul Parlamentului European.Vaduva lui Navalnii l-a numit pe Putin "monstru”.

- Funeralii publice ale lui Aleksei Navalnii urmeaza sa aiba loc la sfarsitul acestei saptamani, anunta luni, intr-o postare pe X, o purtatoare de cuvant a opozantului mort la 16 februarie intr-o inchisoare in Arctica, Kira Iarmis, relateaza CNN, potrivit news.ro. Echipa opozantului defunct cauta un…

- Ramasitele lui Aleksei Navalnii, pe care rudele acestuia le cer de peste o saptamana, au fost predate mamei acestuia, anunta sambata o purtatoare de cuvant a opozantului defucnt, Kira Iarmis, relateaza AFP (Vom reveni) ”Corpul lui Aleksei (Navalnii) a fost predat mamei sale”, anunta pe X Kira Iarmis.…

- Președintele american Joe Biden s-a intalnit joi cu soția și fiica lui Alexei Navalnii, liderul opoziției ruse decedat saptamana trecuta, „pentru a-și exprima sincerele condoleanțe”, a spus Casa Alba, relateaza hotne w s.ro .

- Joe Biden s-a intalnit joi cu vaduva lui Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia, și cu fiica opozantului rus mort in inchisoare, Daria (Dasha) Navalnaia, in California, a anunțat Casa Alba, informeaza The Guardian.

- Iulia Navalnaia, vaduva opozantului rus Aleksei Navalnii, a declarat luni intr-un mesaj video ca va continua munca sotului ei si va lupta pentru o Rusie libera. „Vreau sa traiesc intr-o Rusie libera, vreau sa construiesc o Rusie libera”, a spus Iulia Navalnaia intr-un mesaj video intitulat „Voi continua…

- Vaduva lui Aleksei Navalnii, care se afla la Conferinta de securitate de la Munchen in momentul in care a venit, vineri, vestea mortii in inchisoare a sotului ei, i-a facut duminica o declaratie de iubire post-mortem publicand pe retelele sociale o fotografie cu ei impreuna insotita de mesajul „Te iubesc”,…

- Sute de protestatari, mulți dintre ei emigranți ruși, s-au adunat vineri in orașe din Europa și nu numai, pentru a-și exprima indignarea fața de moartea criticului Kremlinului, Alexei Navalnii.