Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a pregatit in detenție, cu 15 zilei inainte de anunțul decesului sau, o strategie pentru a-l provoca pe liderul de la Kremlin chiar in timpul alegerilor prezidențiale care au loc in acest weekend. Este vorba despre „ultima sa salva impotriva lui Vladimir Putin”, relateaza publicația Politico.Navalnii a fost, mai bine de un deceniu, cel mai proeminent opozant al liderului rus și cea mai mare amenințare politica pentru acesta. El și-a continuat lupta impotriva conducerii de la Kremlin chiar și din spatele gratiilor, unde și-a petrecut…