Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, ca nu are "niciun fel de emotie" cu privire la o posibila remaniere. "Toata lumea este supusa unei evaluari, este un lucru firesc, nu mi se pare nimic deosebit. (...)…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania are sansa de a deveni membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, cu conditia sa faca o campanie solida in acest sens. "Prezenta mea aici se bazeaza…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat marți ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila in legatura cu rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. Ministrul de externe considera ca Maior avea ”obligația de reținere și neimplicare in dezbateri politice”.„M-am…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila in legatura cu rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. „In...

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a precizat, marți, ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila în legatura cu rechemarea ambasadorului SUA, George Maior, în România, menționând, totodata, ca acesta avea

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila in legatura cu rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. Ministrul de externe considera ca Maior avea ”obligatia de retinere si neimplicare in dezbateri politice”.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, marți, referitor la o posibila rechemare in țara a ambasadorului Romaniei in SUA George Maior, ca toate variantele sunt luate in calcul, precizand ca i-a spus și personal ca nu e normal ca diplomații sa se implice in astfel de dezbateri.„Am…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, marți, ca a avut o discuție cu Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, caruia i-a explicat "foarte detaliat" punctul sau de vedere referitor la scrisoarea lui Rudolph Giuliani. "In ceea ce privește declarația pe care am facut-o mi-o mențin", a spus…