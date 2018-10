Meghan Markle și soțul sau, prințul Harry al Marii Britanii, iși poate expune viitorul copil la un virus puternic, in timpul vizitei regale din Pacific. De aceea, ducesa a primit ordine stricte de a sta departe de padurile și jungla din insulele Fiji și Tonga. Ducesa de Sussex are un program bine organizat in timpul turului cu prințul Harry din cauza riscului de contaminare cu virusul Zika. Acest virus este extrem de periculos pentru Meghan, care este insracinata in 12 saptamani cu primul copil al cuplului regal. Palatul Kensington a luat in considerare acest aspect inainte ca ducesa de Sussex…