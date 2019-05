Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul socialist la presedintia viitoarei Comisii Europene, Frans Timmermans, s-a pronuntat luni, la Varsovia, pentru introducerea unui salariu minim in toate tarile membre ale Uniunii Europene, in vederea reducerii polarizarii crescande dintre bogati si saraci, transmite AFP. ''Avem nevoie…

- Intr-un moment in care dezinformarea și neincrederea in mijloacele de informare in masa sunt in creștere, o presa libera este „esențiala pentru prezervarea pacii, justiției, dezvoltarii durabile și drepturilor omului” a declarat vineri, secretarul general al ONU in mesajul sau pentru Ziua Mondiala a…

- România și Bulgaria sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent - peste 31 la suta - al fetelor care studiaza în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta, în condițiile în care la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, în medie,…

- Mediile de afaceri din UE și Vietnam vor avea noi avantaje prin eliminarea unui numar important de taxe vamale dupa semnarea acordului comercial intre cei doi actori ai sistemului internațional. Acesta, alaturi de organizarea, la Bucuresti, a unui forum de afaceri romano-vietnamez au fost principalele…

- Digitalizarea presei si independenta institutiilor de media s-au numarat printre subiectele abordate in conferinta cu tema Modernizarea serviciilor media prin inovatie si dialog, organizata in zilele de 4 si 5 martie 2019, cu sprijinul Comisiei Europene si la initiativa Federatiei Europene a Jurnalistilor,…

- R. Moldova-Blocul electoral ACUM susține ca procesul electoral este fraudat Liderii opozitiei pro-europene din Republica Moldova, Maia Sandu (dr) si Andrei Nastase (stg). Foto: EPA/Agerpres. Blocul electoral ACUM sustine ca procesul electoral din Republica Moldova este fraudat. Liderii…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in ianuarie la 1,4% in zona euro si la 1,5% in Uniunea Europeana, de la 1,5% si, respectiv, 1,6% luna precedenta, iar Romania a avut din nou cea mai ridicata rata a inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Cifra furnizată de Eurostat este similară…

