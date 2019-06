Stiri pe aceeasi tema

- De la sfarșitul lunii martie se lucreaza pe mai multe strazi din Gherla. Este un proiect uriaș, de modernizare a 27 de strazi, care costa imens orașul. Dupa trei luni de zile, rezultatele nu sunt deloc spectaculoase: nicio strada nu este finalizata, sunt numeroase reclamații privind modul in care se…

- Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, a fost pus sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile in dosarul in care este acuzat de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI.…

- Ancheta legata de asasinarea, la inceputul lunii, a unui ales local crestin-democrat pro-migranti, se orienteaza spre pista unui 'atentat politic' de extrema dreapta, ceea ce ar fi o premiera pentru Germania in...

- Franta vrea sa elimine anul viitor facilitati fiscale in valoare de 1 miliard de euro acordate companiilor, masura urmand sa contribuie la finantarea reducerii taxelor pe veniturile personale ale populatiei, care valoreaza de cinci ori mai mult, a declarat duminica ministrul Bugetului, Gerald Darmanin,…

- Instanta suprema a decis marti mentinerea masurii arestarii preventive in cazul fostului edil al Constantei, Radu Mazare, care a fost luata in dosarul ''Polaris''. Decizia nu este definitiva. ''In baza art. 399 alin. 10 Cod de procedura penala raportat…

- Discriminare pe fata din partea Directiei Nationale Anticoruptie, care aplica standarde diferite cazul familiei Cosma si cel al liderului PNL Ludovic Orban (foto stanga). DNA nu a atacat cu contestatie in anulare decizia de achitare a presedintelui PNL pronuntata de Completul de 5 judecatori al ICCJ,…

- Pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica in aceasta perioada, la nivelul capitalei si al judetului Ilfov, 500 de pompieri ai ISU B IF sunt pregatiti sa intervina zilnic un cazul producerii unor situatii de urgenta.Totodata, pe timpul slujbei de inviere, echipaje de interventie ale…