Marile companii de pe bursa taie puternic bugetele de frica Ordonantei Taxelor

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL de Neamț trage un semnal de alarma cu privire la efectele negative ale aplicarii Ordonanței 114, cunoscuta mai mult drept ”Ordonanța lacomiei”. In opinia parlamentarului liberal, ”prejudiciile produse de Ordonanța 114 se masoara in miliarde de euro, prejudicii calculate nu de membri de…

- Fondul Proprietatea, Banca Transilvania si OMV Petrom au fost cele mai tranzactionate actiuni in sedinta de joi de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), potrivit https://www.agerpres.ro/.Titlurile Fondul Proprietatea au generat schimburi in valoare de 20,402 milioane de lei, in timp ce tranzactiile…

- Un total de 23 de companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vor sa distribuie anul acesta dividende in valoare totala de 4,8 miliarde lei, actionarii BRD, Fondul Proprietatea (FP) si Banca Transilvania (TLV) urmand sa obtina cele mai mari...

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 32,7 milioane de lei (6,9 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.Citește și: Anuntul asteptat de toata lumea! Pe cine trimite PSD la prezidențiale – Liviu Dragnea, informații…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 31,86 milioane de lei (6,72 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele din 10 august: 'Te…

- Majoritatea, daca nu chiar toate cele sapte societati de administrare ale Pilonului II, se gandesc sa se retraga din Romania, din cauza conditiilor impuse prin OUG 114/2018, considerate ca fiind "excesiv de oneroase", a declarat, luni, Valentin Lazea, economist-sef al BNR. "Problema este că…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 20,42 milioane de lei (4,37 milioane euro), o scadere la jumatate fata de ziua precedenta, potrivit agerpres.ro.Citeste si O copie a dosarul Tel Drum, in care…

- Valoarea tranzactiilor pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in saptamana 28 ianuarie - 1 februarie un salt de 74% fata de perioada precedenta, cele mai lichide titluri fiind cele ale Bancii Transilvania, BRD-GSG - Groupe Societe Generale si OMV Petrom, potrivit statisticilor…