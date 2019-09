Managementul furiei. Trei pasi SIMPLI ca sa scapi de furie! In general, furia nu este o emotie care apare brusc, ea se hraneste si prinde putere incetul cu incetul. Furia ne face sa ne pierdem controlul, sa luam decizii pripite si gresite, sa pierdem timp cu niste lucruri care capata dimensiuni nefiresc de mari, sa consumam o energie care mai bine ne-ar servi la gimnastica de dimineata. Pe termen lung, ne poate bloca in niste conflicte care demult si-au pierdut sensul, ne frustreaza si ne scade calitatea vietii relationale si intime. Uneori ne place sa fim nervoasi. Mai ales cand cineva a gresit fata de noi. Daca am renunta la furie, ar fi ca si cand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va juca împotriva echipei armene Alaskert Erevan în turul doi preliminar din Europa League. Obiectivul ‘roș-albaștrilor’ este sa ajunga în grupe, iar posibilii adversari din runda urmatoare nu sunt de temut.

- Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea a desfașurat, pe parcursul lunii iunie 2019, Campania nationala privind identificarea și combaterea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care iși desfașoara activitatea in domeniul construcțiilor. Obiectivul principal ale campaniei de control s-a axat…

- Astazi a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA”. Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a cladirilor publice in care funcționeaza Colegiul National “Alexandru Ioan…

- LA STAMPA: O înregistrare audio socanta acuza Liga lui Salvini de negocieri cu Moscova: "Milioane de dolari de la rusi" "Nu vrem sa schimbam Europa. O noua Europa trebuie sa fie la fel de apropiata de Rusia ca înainte, pentru ca vrem sa avem suveranitatea noastra.…

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca in cadrul Biroului Executiv National a fost stabilit un grup de lucru care sa faca o analiza comparativa a modului in care functioneaza curtile constitutionale in alte tari europene si sa identifice deficientele majore care sunt generate de textele constitutionale…

- Revista Paris Match a reacționat dupa valul de ironii starnit de coperta in care Nicolas Sarkozy apare la braț alaturi de soția sa. Fostul președinte francez apare ca fiind mai inalt decat Carla Bruni, dar in niciun caz fotografia nu a fost retușata, au explicat editorii revistei. „Unii oameni au fost…

- Ministrul Justiției s-a intalnit, marți, cu delegația MCV, iar in urma discuțiilor, Ana Birchall a declarat ca dialogul cu delegația a fost transparent, bazat pe profesionalism și responsabilitate. Ministrul a mai precizat ca obiectivul principal al Romaniei este ridicarea MCV-ului.,,Am avut ...

- S.C. FULL SERV CORE S.R.L. , in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje in vederea modernizarii S.C. Full Serv Core S.R.L.”, cod MySMIS 113751, finanțat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2: ,,Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor…