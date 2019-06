MAI: 26 de persoane au fost evacuate, joi, din calea apelor Un numar de 26 de persoane au fost evacuate, joi, din calea apelor de catre angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI), se arata intr-un comunicat de presa transmis de MAI.



Potrivit sursei citate, in cursul zilei de joi, pompierii, politistii si jandarmii au intervenit in sprijinul populatiei din 41 de localitati din 16 judete, in care au fost inregistrate efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice.



Joi seara, erau in desfasurare interventii in 11 judete, printre care Alba, Arges, Arad, Buzau, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Teleorman, Timis, Sibiu si Suceava, pentru evacuarea

Sursa articol si foto: agerpres.ro

