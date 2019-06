MAE, dupa ce Romania nu a obtinut un loc in Consiliul de Securitate al ONU: Ne-am angajat mai tarziu in aceasta competitie

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis si-a exprimat regretul dupa ce Romania a pierdut locul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Seful statului a precizat ca Romania ar fi castigat voturile membrilor Consiliului de Securitate al ONU daca n-ar fi ales sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Romania a pierdut sansa de a deveni membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), vineri, in fata Estoniei, care a castigat prin vot acest post. Estonia a obtinut 132 de voturi si Romania doar 58 de voturi.

- Estonia si arhipelagul caraibian Saint Vincent si Grenadine au fost alese vineri de Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU in perioada 2020-2021, invingandu-si "rivalii", Romania si

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care efectueaza o vizita la New York in perioada 27 martie - 2 aprilie, a avut o intalnire de lucru cu grupul statelor Comunitatii Caraibiene - CARICOM, in cadrul careia a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE potrivit Agerpres…

