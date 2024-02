Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, decretul prin care Bogdan Aurescu este eliberat, la cerere, din funcția de consilier prezidențial pentru politica externa. In 9 noiembrie 2023, Adunarea Generala și Consiliul de Securitate ale Organizației Națiunilor Unite l-au ales Bogdan Aurescu…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat marți, 30 ianuarie, decretul pentru eliberarea lui Bogdan Aurescu din funcția de consilier prezidențial, cu incepere din 1 februarie, pentru ca saptamana viitoare fostul ministru de externe iși va incepe mandatul de judecator la Curtea Internaționala de Justiție.Bogdan…

- Bogdan Aurescu a fost ales, la inceputul lunii noiembrie, judecator al Curtii Internationale de Justitie a ONU, fiind primul roman care indeplineste aceasta functie. Fostul ministru de Externe a explicat in exclusivitate la emisiunea „LIVE”, realizata de jurnaliștii Digi24.ro Alexandru Rotaru și Robert…

