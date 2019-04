Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal (PNL) va depune o motiune de cenzura dupa alegerile europarlamentare din luna mai, a anuntat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban.Acesta a declarat la postul Romania TV ca obiectivul PNL este de "a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania". El a precizat…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca partidul pe care il conduce a strans cel mai mare numar de semnaturi de sustinere a listelor de candidati pentru alegerile europarlamentare si considera ca votul pentru liberali la aceste alegeri are valoarea unuia pentru o adevarata…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii intenționeaza sa depuna moțiune de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE dupa alegerile pentru Parlamentul European, aratând ca principala miza a partidului este câștigarea scrutinului astfel încât raportul de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri la Bacau ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului daca PSD va pierde alegerile europarlamentare si exista sanse pentrua obtine voturi din afara opozitiei.

- PNL va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului cand va considera ca exista sanse pentru a obtine si voturi din afara opozitiei, a declarat, vineri, la Bacau, presedintele partidului, Ludovic Orban. Orban a apreciat ca, daca PSD va pierde alegerile europarlamentare, va fi "un moment propice"…

- Dacian Cioloș a anunțat, in urma cu puțin timp, oficializarea relației politice din USR și PLUS care va dura pana dupa alegerile europarlamentare. "Odata cu crearea Alianței 2020 USR PLUS, s-a nascut o forta de opozitie moderna, cu oameni care au un proiect politic pentru Romania. Credem…

- "Suntem intr-o democratie, oricine vrea sa candideze poate sa candideze, problema este si cu ce program vine, cu ce experienta vine in spate, cu ce afiliere politica la nivel european vine in spate, iar, din punctul meu de vedere, PNL este partidul care are cu adevarat capacitatea de a imbunatati…

- Fostul premier Dacian Ciolos va candida la algerile europarlamentare din luna mai a acestui an. PLUS, noul sau partid, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in competitia interna din partid s-au inscris 186 de persoane. Printre cei care doresc sa se afle pe lista pentru europarlamentare este si…