Ludovic Orban, referitor la Alianţa USR PLUS: Ne-au dat la picioare în mod sistematic Orban a afirmat ca liberalii sunt implicati cu toata energia in "batalia" cu PSD si nu au avut timp sa raspunda "rautatilor" celorlalti competitori de pe scena politica. "Noi suntem PNL, noi suntem pe propriile picioare, noi candidam pentru Parlamentul European ca PNL, fiind membri in cea mai puternica familie europeana, deci noi suntem in comunicare cu cetatenii Romaniei, le prezentam care este viziunea noastra, care sunt obiectivele noastre. Ne-au dat la picioare in mod sistematic. Batalia cu PSD si cu actuala guvernare este mult prea dura, mult prea dificila si reclama consumarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

