Lovitura pe care o dă H&M, în rivalitatea cu Zara. Suedezii schimbă strategia de business la 180 de grade Lovitura pe care o da H&M, in rivalitatea cu Zara. Suedezii schimba strategia de business la 180 de grade Grupul suedez Hennes & Mauritz a anuntat ca principalul sau lant de magazine H&M, responsabil pentru cea mai mare parte din vanzarile grupului, va testa vanzarea de articole si marci externe. Decizia reprezintă o modificare semnificativă a strategiei pentru H&M şi totodată un posibil pas spre concurenţa directă cu retalierii online care vând mai multe branduri precum grupul german Zalando şi cel britanic ASOS. Un purtător de cuvânt… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

