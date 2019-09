Stiri pe aceeasi tema

- AMI lanseaza videoclipul piesei „Tramvai” – o piesa care vorbește despre durerea care ramane in inima dupa o desparțire. Videoclipul piesei are un aer nostalgic, iar AMI este o prezența diafana cu o voce care exprima emoție, inca de la primele versuri: „Mi se rupe tare inima / Nu știam ca doare chiar…

- Julia Michaels lanseaza videoclipul piesei „17″, track care se regaseste pe materialul „Inner Monologue Part 2″. Pentru noul vizual, Julia a colaborat cu Boni Mata pe partea de regie. In plus, Julia va incepe partea a doua a turneului „The Inner Monologue Tour” si va ajunge pe 16 octombrie in Tempe,…

- Big Sean lanseaza un scurtmetraj filmat in Detroit care sa acompanieze piesa „Single Again”, ce reunește aparițiile Ryan Destiny și Keith Powers. „Videoclipul integreaza o gramada de mesaje importante, dar cel care predomina este acela de a indemna oamenii sa intr-o lume in care fiecare se trezește…

- Madonna lanseaza videoclipul piesei „Batuka”, extrasa de pe noul album al legendarei artiste, „Madame X”. Materialul video este regizat de catre Emmanuel Adjei, ce a colaborat cu Madonna și pentru videoclipul piesei „Dark Ballet”. „Batuka” reda esența unei povești emoționante, care a supraviețuit generații…

- La scurt timp dupa ce a lansat albumul „NORD”, Tranda ne prezinta acum videoclipul piesei „Dubii”, primul single extras de pe cel de-al patrulea material discografic al artistului. „Am primit multe mesaje ca ar fi blana sa fac un clip la piesa asta și aparent s-a dus cel mai bine de pe albumul NORD.…

- James Bay, una dintre cele mai sensibile și emoționante voci ale industriei muzicale actuale, lanseaza materialul video al single-ului „Bad”. Videoclipul il urmarește pe Bay plutind deasupra celor mai cunoscute și emblematice strazi din New York. „Mi-a fost inmanat un scenariu care spunea: Cum sa nu…

- Imediat dupa ce piesa „Close Friends” feat. Gunna a devenit #1 in clasamentele radio și a fost certificata cu disc de platina, Lil Baby continua in aceeași linie și lanseaza piesa „Out The Mud” feat. Future. Inca de la lansarea albumului sau de debut din 2018, Lil Baby a primit numeroase discuri de…