Premierul Viorica Dancila i-a convocat, pentru luni la Parlament, pe liderii social-democrați din țara pentru a discuta despre viitorul coaliției de guvernare cu ALDE, au declarat surse politice.

Aceasta ședința are loc in contextul in care ALDE negociaza cu Pro Romania pentru formarea unei noi alianțe politice. Potrivit surselor, in ultimele zile, liderul PSD Viorica Dancila a discutat cu președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu despre coaliția de guvernare.

Membrii ALDE s-au aratat nemulțumiți de rectificarea bugetara facuta de PSD, și anume realocarea unor sume de la ministere…