Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PRU, Bogdan Dianconu, ii indeamna pe romanii plecați in strainatate sa vina in țara și sa candideze in alegerile locale deoarece „Romania are nevoie de voi, iar Partidul Romania Unita va sprijina din toate puterile in acest sens”.Citește și: Viorica Dancila, replica ACIDA, dupa…

- Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” i-a adresat o scrisoare deschisa premierului Dancila in care ii cere sprijinul pentru anularea a doua ordine emise de Ministerul Educației privind transformarea a peste 500 de clase de invațamant liceal teoretic in clase de invațamant profesional.Citește…

- Președintele PER, Danuț Pop, a redactat o scrisoare deschisa catre Viorica Dancila in care ii solicita sa puna in dezbatere domeniul infrastructurii, subliniind efectele lipsei acesteia, dar și importanța strategica pentru Romania.''Stimata doamna Prim-ministru Avand in vedere ca statisticile…

- Scrisoare deschisa catre: Dl. Klaus Iohannis – presedintele Romaniei D-na Viorica Dancila – prim-ministrul Romaniei Stimate domnule presedinte Klaus Iohannis, Stimata doamna prim-ministru Viorica Dancila, Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila în care îi solicita masuri concrete pentru a opri posibila fraudare a voturilor românilor care detin si cetatenie maghiara, infomeaza news.ro

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Dancila, cerandu-i sa dea un mandat de sustinere pentru Laura Codruta Kovesi. „Va sfatuiesc sa luati in mod autonom o decizie buna”, afirma el. „Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, cere, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, ca Guvernul sa dea un mandat de vot favorabil candidaturii Laurei Codruța Kovesi pentru poziția de procuror șef al Uniunii Europene, pe care sa-l prezinte public.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii transmite o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila prin care ii solicita sa inceteze sabotarea Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef al Parchetului European și sa inceapa sa faca lobby pentru aceasta in Consiliul Uniunii Europene.Citește…