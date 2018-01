Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Solicitarea SUA privind organizarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU consacrate analizarii situatiei din Iran interfereaza cu suveranitatea acestei tari, a estimat vineri ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, potrivit agentiei de presa Interfax, transmite…

- Rusia: Sistemul antiracheta din Romania și Polonia incalca Tratatul INF. Vom lua masuri militare Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Șefii diplomațiilor rusa și americana, Serghei Lavrov și Rex Tillerson, au avut marți, la telefon, o discuție consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanța trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP. „Cele doua parți impartașesc opinia ca programul nord-coreean…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, i-a transmis omologului sau american, Rex Tillerson, ca "retorica agresiva a Washingtonului" a amplificat tensiunile in Peninsula Coreea si acest lucru este inacceptabil, informeaza MAE rus, potrivit site-ului postului France 24.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au polemizat la conferința de presa de la Moscova pe marginea acuzațiilor de amestec a Rusiei in politica interna a statelor din intreaga lume. Ca raspuns la intrebarea unui reporter, Lavrov a declarat ca Rusia a…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Liderii din Uniunea Europeana vor conveni joi sa extinda cu inca șase luni sancțiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, impuse din cauza anexarii peninsulei ucrainene Crimeea și a sprijinului pentru rebelii pro-ruși din estul Ucrainei, relateaza AFP. Principalele sancțiuni aflate…

- ”Speram ca toate partile sa isi pastreze calmul, sa ia masuri pentru reducerea tensiunilor si sa nu se provoace reciproc”, a declarat Geng Shuang, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing. ”Izbucnirea unui razboi nu este in interesul nimanui. Cei care vor avea de suferit…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Administrația din Coreea de Nord vrea negocieri directe cu SUA pentru stabilirea unor &"garnții de securitate&", i-a transmis ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, secretarului de stat american, Rex Tillerson.

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzatiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anuntat media de stat iraniene, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marti ca Iranul comite 'actiuni…

- The National Interest a decis sa reflecteze despre confruntarea potențiala dintre infanteria americana și cea rusa. În opinia publicației, în aceasta ciocnire armata va învinge armata care se poate lauda nu numai cu flexibilitatea organizaționala, ci și cu „un avantaj semnificativ…

- Celik a mentionat ca unii dintre liderii europeni au refuzat sa viziteze Turcia pentru a-si arata solidaritatea fata de regimul care s-a confruntat cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016 "Este o slabiciune din partea UE ca nu declara FETO drept organizatie terorista. Lupta Turciei…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi miniștri vor discuta în marja unei reuniuni a Organizației pentru Securitate…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citând agentia de stiri RIA, potrivit Mediafax.

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- In acelasi discurs, el a vorbit despre pericolul nuclear, reprezentat de programele dezvoltate de Coreea de Nord si Iran, despre agresiunile Rusiei asupra Crimeei si Ucrainei, despre amenintarea terorista, amenintarea cibernetica. Totodata, el a subliniat ca angajamentul SUA fata de Europa este mai…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit marti cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre importanta procesului de instituire a pacii si de solutionare a razboiului civil din Siria, se arata intr-o declaratie a Casei Albe, potrivit Reuters.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Vladmir Putin a ordonat, luni, echiparea armatei și a flotei țarii sale cu armele „cele mai moderne” în scopul întaririi capacitații acestora. „Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, într-o reuniune…

- Contul Twitter al Ministerului Apararii al Federației Ruse, dar și Ministrul Afacerilor Externe rus, Serghei Lavrov, au fost surprinși marți vehiculand o facatura enorma pe care o susțin cu imagini dintr-un joc video.

- Anunțul a fost facut de coaliția internaționala antijihadista condusa de SUA, dupa o reuniune desfașurata miercuri seara in Iordania, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'SI a pierdut, de la constituirea acestei coaliții, 95% din teritoriile pe care le controla in Irak și in Siria in 2014',…

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- Casa Alba a anunțat ca nu a fost programata o intalnire formala intre Donald Trump și Vladimir Putin in Vietnam. Motivul invocat a fost nepotrivirea programelor celor doi lideri, scrie CNN. Președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin nu avea o reuniune oficiala la summitul de cooperare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru a discuta ce se va întâmpla cu tara lui Kim Jong-Un, Coreea de Nord. Donald Trump a declarat în timp ce se îmbarca la bordul aeronavei prezidentiale, Air Force…

- Finlanda nu a invitat Rusia sa adere sau coopereze cu Centrul de la Helsinki pentru combaterea amenințarilor hibride, a declarat ministrul afacerilor externe al Finlandei, Timo Soini, comentand declarația șefului Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Yule. Marți, ministrul rus…

- Finlanda nu a invitat Rusia sa adere sau coopereze cu Centrul de la Helsinki pentru combaterea amenințarilor hibride, a declarat ministrul afacerilor externe al Finlandei, Timo Soini, comentand declarația șefului Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Yule. Marți, ministrul rus…

