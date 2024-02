Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum am scris in articolul precedent, in SUA incepe un an decisiv. In aceasta țara mare vor avea loc alegeri prezidențiale, care vor decide soarta și viitorul Americii. Ele vor afecta și soarta intregii lumi. Poate, SUA iși vor pierde calitatea de lideri economici sau politici, da poate o vor obține…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a replicat, miercuri, dupa ce fostul președinte american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat la Casa Alba, a declarat ca va pune capat rapid razboiului din Ucraina, relateaza Ukrainska Pravda.„Donald Trump a spus: „Pot opri razboiul, ma voi…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni de revista The Economist ca ideea ca Rusia a castigat razboiul este doar o „perceptie” si ca in realitate Moscova inca sufera pierderi grele pe campul de lupta. In cautare de resurse si de sprijin occidental, el a aratat ca centrul…

- Presedintele american Joe Biden semneaza un ordin executiv care autorizeaza Statele Unite ale Americii sa adopte asa-numite sanctiuni „secundare” impotriva institutiilor financiare din lumea intreaga care ar sprijini efortul de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, potrivit Casei Albe, relateaza AFP.…

- Presedintele rus Vladimir Putin mizeaza pe „colapsul” sprijinului occidental pentru Ucraina, a declarat miercuri Volodimir Zelenski in fata liderilor G7, mentionand ca armata rusa a „crescut semnificativ presiunea” pe front, relateaza AFP. „Rusia spera doar la un singur lucru: ca unitatea lumii libere…

- Mai nimic: administrația Biden incearca in zadar sa faca fața razboaielor din Orientul Mijlociu și Europa, pregatindu-se in același timp pentru o creștere a tensiunilor dintre China și Taiwan. Nici posibila revenire a lui Trump la Casa Alba nu va intari poziția Statelor Unite la nivel global. Nu este…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…

- Presedintele ales al Argentinei, Javier Milei, i-a propus omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, organizarea in Argentina a unui summit intre Ucraina si tarile Americii latine, in cadrul uneia dintre convorbirile sale cu lideri mondiali dupa ce a fost ales duminica. Milei, care isi va prelua…