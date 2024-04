Stiri pe aceeasi tema

- Votul din Rhode Island, Connecticut, New York și Wisconsin a fost in esența simbolic, intrucit atit președintele in exercițiu al SUA, cit și fostul șef al Casei Albe și-au asigurat nominalizarea din partea partidelor lor. Alegatorii democrați și republicani din alte patru state americane - Rhode Island,…

- America, Rusia și China au intrat total in trepidație, rade in hohote un oarecine, oarepeunde, acum și aici. Oarecinele are favoriți, monoclu, baston. Sta pe banca-n Cișmigiu și clapacește la telefonul lui mobil. Vorbește cu Trump, cu Macron, cu Putin, cu Xi Jinping, cu Biden, cu Fidel Castro, cu Churchill,…

- Mai sunt 100 de zile pana la alegerile europene si se accelereaza mesajele care incurajeaza cetatenii sa mearga sa voteze. Pe 9 iunie se decide daca Europa va fi condusa in continuare de fortele democratice sau va fi mai influentata de cele extremiste, care vor mai putine libertati. Jurnalista Cristina…

- Guvernatorul BNR, al carui mandat expira in luna octombrie, spune ca ramanerea sa in continuare in fotoliul de la banca centrala depinde doar de votul Parlamentului. Intrebat intr-o conferința despre inflație daca, personal, iși dorește un nou mandat, Mugur Isarescu a raspuns ironic ca, din cand in…

- Ultima declaratie a lui Trump il da de gol. Daca ajunge din nou la Casa Alba, va imparti Europa in doua sfere de influenta cu Putin, contra unor avantaje uriase pentru America constand in bani si bogatii naturale.

- Problemele pe care le poate crea rapiditatea cu care s-au popularizat uneltele de creare a imaginilor cu ajutorul inteligenței artificiale sunt mai palpabile ca niciodata in 2024. Ușurința cu care pot fi utilizate DALL-E 3 sau Midjourney ar putea da naștere unor campanii de dezinformare masive, „ajutate”…

- America a intrat in clipa decisiva a istoriei sale. Va avea alegeri, in rezultatul carora aceasta mare putere ori iși va restabili statutul istoric, ori se va pierde in arhivele istoriei, la fel ca Imperiul Spaniol, Imperiul Portughez sau statul cinghizid, redus la dimensiunile Mongoliei. Noi am scris…