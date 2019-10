Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Parlamentul European a confirmat-o, oficial, pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european Parlamentul European a confirmat-o, oficial, pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european Conferinta Presedintilor a Parlamentului European a facut miercuri ultimul pas…

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos a declarat miercuri ca a participat la Conferinta Presedintilor din Parlamentul European, acolo unde s-a facut ultimul pas formal pentru validarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef la Parchetul European (EPPO). „Ai sansa de a construi de la zero Parchetul…

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos a declarat miercuri ca a participat la Conferinta Presedintilor din Parlamentul European, acolo unde s-a facut ultimul pas formal pentru validarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef la Parchetul European (EPPO). „Ai sansa de a construi de la zero Parchetul…

- Conferinta Presedintilor a Parlamentului European a facut miercuri ultimul pas pentru numirea Laurei Codruta Kovesi drept primul procuror-sef european, anunta PE intr-un comunicat oficial.Decizia Conferintei presedintilor urmeaza dupa un acord din septembrie dintre negociatorii PE si ai Consiliului…

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos a declarat miercuri ca a participat la Conferinta Presedintilor din Parlamentul European, acolo unde s-a facut ultimul pas formal pentru validearea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef la Parchetul European (EPPO). „Ai sansa de a construi de la zero Parchetul…

- Parlamentul European a decis, joi, echipa de parlamentari care vor negocia cu membrii Consiliului pentru pozitia de procuror-sef european. Eurodeputatul Siegfried Muresan sustine ca mandatul celor trei negociatori ”este simplu si clar - Laura Codruta Kovesi este candidatul Parlamentului European”,…

- Laura Codruta Kovesi primeste inca o asigurare oficiala ca va fi sprijinita pentru a ajunge procuror-șef al Parchetului European. Noul Parlament European, constituit in urma alegerilor din 24-26 mai, precizeaza intr-un comunicat ca susține, ca și in legislatura precedenta, candidatura Laurei Codruța…

- La solicitarea Conferintei Presedintilor din Parlamentul European, presedintele legislativului comunitar David Sassoli va trimite in urmatoarele ore o scrisoare Consiliului UE prin care va reaminti sprijinul deplin al PE pentru numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european, informeaza…