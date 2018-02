Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- UPDATE: Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Cristian Stanciu a declarat ca nu exista pericol de explozie in zona si ca cea mai apropiata locuinta se afla la aproximativ 800 de metri. In zona s-a montat un ...

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) intervine la aceasta ora pentru scoaterea unei persoane care a fost prinsa sub o masina, in orasul Zarnesti. Se pare ca omul incerca sa iși repare mașina acasa, in Tohanița, moment in care autoturismul a cazut peste el. Din pacate, conform purtatorului…

- O femeie si cei doi copii ai sai au murit intr-un accident grav in Harghita, joi seara, alte doua persoane fiind ranite. O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea…

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- Un barbat din judetul Galati, a murit, marti seara, dupa ce a fost lovit de un tren in zona statiei CFR din localitatea Piscu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Eugen Chirita.Potrivit sursei citate, accidentul feroviar a fost anuntat la 112, la…

- O femeie a murit intr-un incendiu din comuna Balțești. Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, 20/21 ianuarie, intr-o casa din satul Izesti, comuna Baltesti (judetul Prahova). Dupa stingerea flacarilor, pompierii au gasit in locuinta cadavrul carbonizat al unei femei in varsta de…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, intoxicati cu substante necunoscute, au fost transportati la spital, sambata, dupa ce au fost gasiti pe o strada din cartierul Trivale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cetatenii din zona au sunat la 112…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a fost solicitat sa intervina pentru a prelua o batrana din comuna Romanesti, dupa ce ambulanta trimisa in zona nu a reusit sa treaca de nametii de zapada. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA)…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca ameninta, sambata, ca-si va ucide sotia, iar vecinii au cerut ajutor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj. "Locuinta se afla intr-un bloc de apartamente din centrul municipiului, unde persoana din interior refuza…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital…

- Ca in fiecare prima miercuri din luna, chiar daca este prima zi de lucru oficiala a anului, sirenele de alarmare publica vor suna din nou in mai multe localitati din judetul Brasov, in aceasta dimineata in intervalul 10.00 – 11.00. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov se ține de programul…

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- O soba pe gaz a explodat, in noaptea dintre ani, intr-o locuinta din Brasov, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Barbatul de 58 de ani a suferit o fractura deschisa la un picior si arsuri de gradul 1 pe un brat si a fost transportat la…

- Astfel, in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2.00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat a fost ranit, avand arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. ''Este vorba despre o soba pe gaz care a explodat…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- Garda de Intervenție Saveni a Inspectoratului pentru Situații de Urgența și un echipaj de Terapie Intensiva Mobila au intervenit duminica dimineața in satul Sarbi din comuna Vlasinești.

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la o pensiune din Moeciu de Sus, iar interventia pompierilor a fost dificila din cauza lipsei surselor de apa, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian…

- Un accident rutier a avut la iesirea din Brasov spre Sanpetru. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a anuntat ca sunt doua victime, conștiente. La locul accidentului au fost trimise pentru a acorda primul ajutor douae chipaje SMURD și…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Caz dramatic la Gherghești. Un barbat de 55 ani incetat din viața in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-o fantana. “La fața locului s-au deplasat șase pompieri din cadrul Detașamentului Barlad, care au reușit sa-l scoata din fantana. Din pacate, acesta era decedat”, ne-a declarat purtatorul de cuvant…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Conform reprezentantei ISU Brașov,…

- Un barbat, in varsta de 72 de ani, a fost lovit mortal vineri, pe o trecere de pietoni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Citeste si: Seful CCR, mesaj cu talc pentru politicieni, de ziua Constitutiei. Ce le transmite…

- Explozie in Onești, județul Bacau. O deflagrație puternica a avut loc, joi, intr-un bloc de locuințe din municipiul Onești, in timp ce doi barbați incercau sa repare un frigider. Suflul exploziei a spart toate ferestrele apartamentului și a distrus intreaga structura a geamurilor de la balcon. Doua…

- Un tanar a fost transportat in stare grava la spital dupa ce a fost calcat de un tramvai, care circula pe ruta 11, in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar strada in zona Podu de Piatra, circulatia in zona fiind intrerupta. Potrivit declaratiilor vatmanului, tanarul a traversat neregulamentar…

- Un copil in varsta de doi ani a fost transportat in stare grava la spitalul din localitatea argeseana Costesti, sambata, dupa ce a fost strivit sub o piesa de mobilier, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, este vorba de o fetita care a fost transportata…

- Pompierii militari au intervenit in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, la un incendiu care a izbucnit in comuna Halchiu, pe strada Feldioarei. Conform informatiilor primite de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, flacarile au afectat…

- Un accident inc are au fost implicate mai multe masini a avut loc duminica seara pe Calea Bucuresti. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, sunt patru persoane ranite, conștiente. In accident au fost implicate doua mașini BMW și una Dacia…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, in judetul Hunedoara, este complet blocat, miercuri, dupa ce un autocar cu 18 pasageri, un autoturism si un trailer s-au ciocnit in localitatea Vetel. Doua persoane din autoturism au fost ranite si au fost trnsportate la spital, pasagerii autocarului neavand…

- Trei persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe DN64, la Ramnicu Valcea, in zona Raureni, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. In accident au fost implicate trei autoturisme…

- Au fost clipe de panica in judetul Brasov! Motorul unui autocar in care se aflau 27 de suporteri ai echipei de fotbal Gaz Metan Medias a luat foc, azi, in timp ce se afla pe DN13, pe Valea Bogatii, doua persoane avind nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum, potrivit Monitorul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, Raluca Tirca, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc pe DN56, la iesirea din Racova spre Vanju Mare, fiind implicate un autoturism si un TIR. La fata locului au ajuns doua echipaje de pompieri de la Vanju…

- O persoana a sunat la 112 și a anunțat ca o mașina a cazut in canalul de fuga, in aval de hidrocentrala din localitatea Zigoneni, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș. La locul incidentului au intervenit o autospeciala de pompieri cu o barca, un echipaj…

- O cisterna incarcata cu peste 20 de tone de soda lichida s-a rasturnat, miercuri, pe Drumul National 1, in judetul Brasov, existand scurgeri. Traficul rutier in dreptul localitatii Codlea a fost oprit, fiind realizat un perimetru de siguranta de 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca traficul rurtier pe DN 1, in judetul Brasov este orpit, dupa ce o cisrtena plina cu soda lichida s-a rasturnat in afara soselei. "Soferul a pierdut controlul volanului intr-o curba si s-a rasturnat in afara partii carosabile,…