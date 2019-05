La „Socola“, un robot sterilizează saloanele de spital Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi a primit in cursul zilei de ieri, 16 mai, un robot pentru combaterea infectiilor nosocomiale, fiind disponibil momentan pentru o perioada de proba. Conform reprezentantilor unitatii medicale, robotul cu raze ultraviolete este destinat dezinfectarii spatiilor medicale si asigura in doar 15 minute sterilizarea unei incaperi. „Eficienta maxima distructiva impotriva microorganismelor se obtine prin utilizarea lum (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

