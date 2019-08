Klaus Iohannis: ,,Reconstructia statului roman e o urgenta”

Presedintele Klaus Iohannis si-a lansat joi candidatura la alegerile prezidentiale din aceasta toamna, in prezenta celor peste 3500 de liberali participanti la Consiliul National al partidului, asumandu-si ca obiectiv national construirea unei Romanii functionale, a unei Romanii puternice. In discursul sau, Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa guvernarii social-democrate, despre care a spus ca a esuat pe plan economic, legislativ si al protejarii propriilor cetateni. In acest context, presedintele a vorbit si de cazul Caracal, subliniind ca evenimentele tragice petrecute recent arata…