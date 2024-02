Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se va adresa miercuri, 7 februarie, de la ora 12.00, plenului Parlamentului European, reunit in sesiune la Strasbourg, in cadrul dezbaterii „This is Europe”, in urma unei invitații primite din partea președintelui Parlamentului

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la evenimentul comemorativ „Ceasul Vinerii Mari – 75 de ani de la dezlantuirea prigoanei impotriva Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco – Catolice”, ca „in aceste vremuri foarte complicate in care ne aflam, iubirea aproapelui, solidaritatea si armonia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca ii face o deosebita placere sa se afle, astazi, in vizita de stat in Republica Kenya. ”Kenya este unul dintre prietenii traditionali ai Romaniei in Africa de Est si un partener economic si sectorial din ce in ce mai relevant pentru noi. Inainte de a continua,…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, astazi, o vizita oficiala in Belgia, urmand sa fie primit de regele Philippe si sa aiba consultari politice cu premierul belgian, Alexander De Croo, a informat Administratia Prezidentiala, citata de Agerpres. Seful statului va vizita si Centrul Belgian de Cercetari…