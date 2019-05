Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca a incercat sa construiasca cu presedintele Romaniei o relatie institutionala „normala”, in beneficiul cetatenilor, dar „interesul personal, interesul electoral” al presedintelui este cel care conteaza.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu sa ceara aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si incetarea MCV. "Romania gazduieste, la Sibiu, Summit-ul sefilor de stat de si guvern, un eveniment important atat pentru…

- Președintele Klaus Iohannis participa la prezentarea raportului privind activitatea desfașurata in 2018 de Ministerul Public. In cadrul ședinței, procurorii poarta banderole albe, in semn de protest fața de modificarile aduse Legilor Justiției. PRINCIPALELE DECLARAȚII FACUTE DE PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS…

- Președintele Klaus Iohannis cere Guvernului abrogarea ordonanței de urgența prin care au fost modificate legile justiției, pe care o considera un nou atac la adresa justiției independente. „Președintele României solicita Guvernului abrogarea de îndata a OUG nr. 7/2019 și implementarea…

