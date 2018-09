Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, le recomanda maghiarilor si sustinatorilor Uniunii sa participe la Referendumul din 6-7 octombrie, pentru redefinirea familiei si sa voteze dupa constiinta sa.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea ar fi facut apel la unitate vineri, in sedinta Comitetului Executiv al PSD si ar fi spus ca nu renunta la demersurile pentru modificare legilor justitiei. Primarul Capitalei Gabriela Firea ar fi reiterat atacurile din ultima vreme si i-ar fi reprosat modul discretionar…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca incidentele produse la Bucuresti au fost "de o violenta inacceptabila", subliniind ca formatiunea politica pe care o reprezinta condamna orice forma de manifestare extremista si orice tip de agresiune. "Protestul este un drept democratic fundamental,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca „framantarea mult mai mare” decat Codul penal este pentru el adoptarea legii offshore-ului, susținand ca interesul este ca nu toata cantitatea de gaze etrase din Marea Neagra sa plece din Romania. El a adaugat ca trebuie gasit un echilibru intre interesul…

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit marti dimineata, iar in cadrul intalnirii s-a discutat despre o posibila sustinere a motiunii de cenzura impotriva Guvernului de catre UDMR, au declarat surse din PNL pentru News.ro . Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus…

- Declarația a fost facuta luni de presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a fost intrebat daca uniunea il va susține pe Klaus Iohannis. Liderul UDMR a adaugat ca despre aceasta chestiune se poate vorbi mai concret la inceputul anului viitor. Kelemen a precizat ca i se pare firesc ca actualul președinte…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca formatiunea sa va decide miercuri dimineata ce face la motiunea de cenzura care va fi votata de plenul reunit in aceeasi zi, titreaza News.ro. ”Miercuri dimineata la ora 9.00 vom avea sedinta comuna a grupurilor reunite, acolo vom lua o decizie formala…