Stiri pe aceeasi tema

- Fostul soț al Elenei Udrea, Dorin Cocoș, a șocat magistrații cu marturisirile facute in dosarul privind retrocedarile ANRP, in care a fost condamnat și in care magistrații au decis sa ii retraga și dreptul de vot."Naturaletea cu care recunoaste toate aceste fapte si face referiri la sume de…

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. In prima instanta, Mazare a primit 4 ani, iar Borcea a fost achitat, scriu jurnalistii…

- Directorul adjunct al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, Denis Valac, a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre intrarea in vigoare, incepand cu 1 februarie 2019, a unei norme prin care cetațenii vor beneficia de medicamente oferite in mod gratuit din fondurile asigurarii obligatorii…

- In 2019 vor creste atat cheltuielile salatriale in bani, cat si cele in natura, comparativ cu 2018, potrivit bugetului ANRE, publicat deja in Monitorul Oficial, dar care va fi cel mai probabil refacut pentru ca el sa contina si veniturile pe care le va colecta ca urmare a aparitiei Ordonantei Teodorovici-Valcov.…

- Tribunalul București a decis, vineri, revocarea solicitarii de extradare a Elenei Udrea și a Alinei Bica din Costa Rica. Decizia luata in baza deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiției de suspendare a executarii pedepsei de inchisoare cu executare pentru cele doua nu este dfinitiva putand fi contestata…

- Judecatorii ICCJ vor decide pe 28 ianuarie daca Elena Udrea poate fi eliberata ca urmare a deciziei CCR, fostul ministru formuland o contestatie in anulare in acest sens. Udrea este, in prezent, arestata in Costa Rica alaturi de Alina Bica. Fosta sefa a DIICOT va fi pusa in libertate dupa ce instanta…

- IGSU a semnat vineri contractul de finantare a unui proiect pentru consolidarea rezilientei la dezastre, prin imbunatatirea capabilitatii de raspuns la situatiile de urgenta generate de cutremure, alunecari de teren, esecul utilitatilor publice, accidente tehnologice, inundatii si incendii, informeaza…

- Spitalul Regional de Urgenta de la Iasi va fi cu 170 de milioane de euro mai scump decat cel de la Cluj, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, deputatul Marius Bodea, scrie agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa pentru noua șefa CSM!…