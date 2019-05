iUMOR 18 mai 2019: Cheloo şi Bendeac, duel spumos înainte de votul pentru CASTIGATOR iUMOR 2019 iUMOR 18 mai 2019: "Mihai Bendeac, as vrea sa fac si eu un imprumut nerambursabil la tine, se poate?", si-a intrebat Cheloo colegul de juriu de la iUmor. Luat prin surprindere, Mihai Bendeac a dorit sa stie inainte despre ce suma este vorba. „O suma cu patru zero-uri", i-a marturisit Cheloo, care a mai precizat si ca se refera la moneda nationala. Adevarata surpriza a venit insa cand acesta i-a spus si ce ar vrea sa faca mai departe cu acesti bani. Despre ce este vorba si ce raspuns i-a dat Mihai Bendeac, telespectatorii vor afla in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, cand Delia,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

