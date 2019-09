Warner Bros: „IT: capitolul doi” s-a lansat foarte bine pe piețele internaționale cu 16,5 milioane USD, terminand pe primul loc, pe 48 de piețe, doar din avampremiere. Sequelul horror se lanseaza vineri pe alte 27 de piețe, inclusiv in S.U.A., Mexic și Spania. In Franța are premiera saptamana urmatoare pe 11 septembrie, iar in Japonia... Read More Post-ul IT 2 incasari de 16,5 milioane de dolari din primele lansari internaționale apare prima data in TaBu .