Japonia promite un ajutor de 106 milioane de dolari pentru Ucraina

- Numarul vizitatori straini in Japonia a crescut de peste cinci ori anul trecut, la 25,06 milioane, fata de 2022, iar cheltuielile lor au atins nivelul record de 5.290 miliarde de yeni (35,8 miliarde de dolari), pe fondul deprecierii monedei, arata datele oficiale prezentate miercuri de Guvernul de la…

- Pierderile suportate de companiile de asigurari de pe urma puternicului cutremur care a lovit Japonia de Anul Nou ar putea sa se ridice la 6,4 miliarde de dolari, potrivit unei estimari realizate de firma americana Karen Clark & Co (KCC), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit acestei companii…

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Departamentul de Stat american a anuntat un pachet de ajutor de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, constand in arme si echipamente. Departamentul de Stat avertizeaza insa ca acesta ar putea fi printre ultimele, in absenta unei decizii a Congresului privind suplimentarea sprijinului pentru Ucraina,…

- Secretarul SUA al apararii, Lloyd Austin, a anunțat un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timpul vizitei pe care a facut-o luni la Kiev, relateaza Reuters. Austin a anunțat pachetul de ajutor dupa o zi de intalniri cu oficiali ucraineni, precizand ca acesta include arme…

