- Japonia va promite un ajutor de 106 milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei conferințe care va avea loc la Tokyo in 19 februarie, a relatat duminica Kyodo News, citand surse neidentificate, scrie Reuters.

- Departamentul de Stat american a anuntat un pachet de ajutor de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, constand in arme si echipamente. Departamentul de Stat avertizeaza insa ca acesta ar putea fi printre ultimele, in absenta unei decizii a Congresului privind suplimentarea sprijinului pentru Ucraina,…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a anunțat un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timpul vizitei pe care a facut-o luni la Kiev, relateaza Reuters.Austin a anunțat pachetul de ajutor dupa o zi de intalniri cu oficiali ucraineni, precizand ca acesta include…