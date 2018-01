Iran/proteste: Şedinţă specială a parlamentului Parlamentul iranian a început duminica o sedinta speciala pentru a examina motivele izbucnirii protestelor antiguvernamentale de-a lungul tarii, informeaza dpa. Sedinta, convocata de o factiune reformista de parlamentari, are loc cu usile închise. Cu toate acestea, un comunicat de presa va fi difuzat dupa-amiaza. Ministrul de interne, sefii serviciilor de informatii si al consiliului de securitate sunt asteptati sa participe la sedinta, a anuntat duminica agentia de presa ISNA. Adeptii liniei dure în Iran au dat vina pentru demonstratii, izbucnite la sfârsitul lunii decembrie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Prim-ministru Pavel Filip a convocat în dimineața zilei de astazi la Guvern o ședința speciala pe tema crizei deșeurilor menajere de la Balți, dupa ce a primit sesizari de la mai multi locuitori, instituții, inclusiv o adresare din partea Primariei Balti. Situația de criza a aparut ca urmare…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicate implinirii a 28 de ani de la Revolutie a fost marcata de intonarea Inmnului Golanilor– initiativa apartinand deputatului PNL Virgil Popescu, dar si de comparatii intre tinerii de dinainte de 1989 care ridicau pancarte de sila si cei care acum o fac la comanda.

- Joi, la ora 14:00, va avea loc o ședinta solemna a Parlamentului, dedicata implinirii a 28 de ani de la Revoluția din 1989. Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au decis convocarea sedintei solemne la solicitarea grupurilor parlamentare ale PNL, potrivit stiri.tvr.ro

- (update 20:15) Parlamentul Republicii Moldova a votat in lectura finala Legea Bugetului de stat pentru anul 2018. Astfel, bugetul de stat pentru anul urmator constituie de peste 36,5 miliarde de lei, iar cheltuielile prevazute sunt de peste 42,3 miliarde de lei. (update 19:52) Dupa aproape zece ore…

- Comisiile reunite de buget finantate ale Parlamentului au aprobat, vineri, proiectul de buget pentru Ministrul pentru Mediul de Afaceri, cu anumite alocari pentru programul Start Up Nation 2018, dar decizia finala o va avea plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marți, proiectul de buget al Agenției Naționale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat mulțumit de suma alocata. "În acest moment, bugetul…

- Victor Ponta a declarat ca ședința solemna a Parlamentului in memoria Regelui Mihai s-a transformat din una de recunoaștere, de respect, intr-o "poveste" in care parca s-a votat ceva pe "ascuns"

- Pentru prima oara, mostenitoarea suveranului roman a luat cuvantul de la tribuna Parlamentului. Insotita de Principele Radu si de sora sa mai mica, Principesa Maria, Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta, a fost prezenta alaturi de Patriarhul Daniel și de președintele Klaus Iohannis la sedinta…

- Regele Mihai I va ramane in memoria colectiva ca o sursa de inspirație, un reper moral de neclintit, un indemn permanent la curaj și tarie de caracter, a afirmat luni președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in ședința solemna a Parlamentului. "Astazi, pentru a treia oara în…

- Ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, a inceput. La lucrari participa, alaturi de parlamentari, președintele Klaus Iohannis, Custodele Coroanei Române, principesa Margareta, patriarhul Daniel, premierul Mihai Tudose, membri…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta si Patriarhul Daniel participa la sedinta solemna comuna a Parlamentului, dedicata omagierii personalitatii regelui Mihai I al Romaniei, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, cu acest prilej Custodele Coroanei romane va sustine…

- Parlamentarii rusi au votat astazi pentru a interzice accesul mediilor americane, calificate drept "agenti straini", in camera inferioara a Parlamentului, ca raspuns la decizia Congresului SUA de a-i retrage acreditarea postului RT.

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, prin vot, propunerea PNL de suspendare a sedintei plenului, precum si pe cea a USR de amanare a dezbaterilor asupra proiectelor referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor si modificarii Legii ANI. 'In baza art. 91 alin. 3, va solicitam sistarea…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a facut public, ieri-seara, un comunicat de presa cu privire la evenimentul de la Strasbourg unde viceprim-ministrul, ministrul Andrei Galbur a participat la inaugurarea evenimentului „Moldova Open Day”, organizat pe platforma Consiliului Europei…

- Premierul Mihai Tudose discuta luni cu vicepremierul Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor Ionut Misa bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul Marcel Ciolacu la Europa FM."Pe data de 6, va intra in sedinta de Guvern si…

- Nou protest in București, duminica, 3 decembrie. Aproape 500 de oameni au ieșit in strada in Piața Victoriei din centrul Capitalei și cer demisia celor doi doua Camerele ale Parlamentului și retragerea legilor Justiției din dezbaterea parlamentarilor. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și au inceput…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, critica modul in care premierul Tudose a reactionat in legatura cu organizarea targului de sarbatori in Piata Victoriei, despre care a spus ca "nu este cea mai inspirata decizie", considerand ca a fost o maniera incorecta si necolegiala. Edilul a adaugat…

- Deputatul Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a afirmat, joi, ca ministrul Carmen Dan ar fi trebuit sa vorbeasca mai intai cu cei de la DGPi, adica serviciul care-i asigura protectia, apoi sa anunte presa de faptul ca e posibil sa fi fost „spionata“.

- PMP, PNL si USR au parasit plenul Senatului. Sedinta, suspendata din lipsa de cvorum PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului…

- Si grupurile parlamentare ale PNL si USR au parasit, miercuri, plenul Senatului, in semn de protest fata de pozitia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. …

- Florin Andone s-a luat la bataie cu un coechipier, iar antrenorul lui Deportivo La Coruna a suspendat sedinta de pregatire. Fotbalistul roman avut un conflict cu un coechipier, Alejandro Arribas, la antrenamentul de luni al echipei Deportivo La Coruna, anunta presa spaniola. Antrenorul Cristobal Parralo…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei isi va relua activitatea luni, de la ora 10,00, continuand dezbaterile pe proiectul de modificare al legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Modificarile aduse pana acum in comisie au provocat deja reacții negative in…

- Sedinta plenului Parlamentului in care se dezbate si se supune la vot motiunea de cenzura, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", a inceput. Erau prezenti, la inceputul sedintei, 274 de parlamentari, insa in timp ce senatoarea USR Nicoleta Dinu citea textul moțiunii, parlamentarii…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a fost decorat marți de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua Romaniei in grad de Cavaler, iar miercuri a fost certat in ședința de guvern de ministrul Agriculturii, Petre Daea, din cauza scumpirilor la alimente

- Ministrul turc al Apararii a declarat in fata Comisiei de Buget a Parlamentului de la Ankara ca cele doua state au parafat acordurile pentru livrarea sistemului S-400, iar primul va ajunge in Turcia in 2019. ”Prima livrare a sistemului antiaerian va fi finalizata in 2019”, a declarat Canikli.…

- DEZINTERES… Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, si Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene, au avut ieri o prima intalnire cu reprezentanti ai Asociatiei Municipiilor din Romania, ai Asociatiei Oraselor din…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" și 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislației in domeniul Justiției, astfel incat actele normative cu incidența…

- Comisia parlamentara speciala pentru legislatia in domeniul justitiei incepe miercuri dezbaterile asupra proiectelor de modificare a legilor Justitiei.Presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat, in sedinta precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte.…

- Ministrul pentru Brexit, David Davis, i-a anuntat luni pe deputatii britanici ca vor putea vota asupra acordului de iesire din Uniunea Europeana, un gest intampinat cu opinii diferite in ajunul reexaminarii unui text care vizeaza sa puna capat suprematiei dreptului european, relateaza AFP. "Va pot…

- "(...) ... am rugat inspectorii scolari si va rog si pe dumneavoastra ca pana la 1 decembrie sa verificati situatia aceasta pentru a putea face o strategie clara de finantare pentru anul viitor si de incadrare in tot ceea ce inseamna parametrii si strategia Europa 2020. Din trei milioane de copii,…

- Parlamentul Marii Britanii se va pronunta prin vot asupra acordului privind conditiile iesirii tarii din Uniunea Europeana, anunta David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, citat de BBC News si de cotidianul The Guardian. Intr-un discurs rostit in Camera Comunelor, Davis Davis a declarat…

- Guvernul Romaniei se va intruni intr-o sedinta festiva la Iasi, Romania in 24 noiembrie, pentru a marca debutul programului „Centenarul Marii Uniri", in timp ce o intrunire similara a Parlamentului, care ar fi trebuit sa aiba loc tot la Iasi, a fost amanata, a anuntat, ieri, presedintele Consiliului…

- Guvernul se va intruni intr-o sedinta festiva la Iasi, in 24 noiembrie, pentru a marca debutul programului ”Centenarul Marii Uniri”, in timp ce o intrunire similara a Parlamentului, care ar fi trebuit sa aiba loc tot la Iasi, a fost amanata, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi,…

- Sedinta de Guvern de astazi nu a fost lipsita de tensiuni! La debutul sedintei, premierul Mihai Tudose l-a bagat in corzi pe ministrul delegat al Fondurilor europene, Marius Nica si l-a tras la raspundere pentru situatia dezastruoasa din cadrul ministerului. La randul sau, ministrul Nica a contracarat,…

- Oficialii bulgari prinsi luand mita vor fi judecati de o instanta speciala, conform unui amendament la codul penal adoptat luni, relateaza DPA. Scopul acestui demers este cresterea puterii sistemului judiciar in statul bulgar afectat de coruptie si ii vizeaza pe oficialii care cer mita.Respectiva…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat, luni dupa-amiaza, ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi inclusa si ordonanta cu masurile fiscale anuntate. Anuntul vine in conditiile in care Mihai Tudose a spus, luni, ca s-ar putea ca nici miercuri sa nu adopte masurile fiscale. Trebuie precizat ca…

- Liviu Dragnea i-a convocat pe parlamentarii social-democrati intr-o sedinta programata la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Ulterior, Dragnea a anulat sedinta si a programat…

- Masurile fiscale anuntate de Guvern vor fi adoptate intr-o sedinta speciala a Executivului, vinerea viitoare. Anuntul a fost facut de reprezentantii mediului de afaceri care s-au intalnit azi cu premierul Mihai Tudose.

- Joi, in Gagauzia a avut loc sedinta de judecata privind cauza penala a sefului interimar al Directiei tineret si sport a Comitetului Executiv al autonomiei, Roman Tiutin. Functionarul nu a fost prezent la sedinta, deoarece a plecat intr-o directie necunoscuta si este anuntat in cautare. Presa locala…

- "O veste foarte buna, felicitari la doi dintre noii nostri colegi, domnul ministru Nica si domnul ministru Stroe, care au gasit un mecanism mai rapid de finantare si semnare a unor contracte pentru infrastructura rutiera", a declarat Mihai Tudose, joi, in deschiderea sedintei de guvern. La…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca impozitul pentru toate veniturile va fi plafonat la 10 . Anuntul a fost facut in cadrul sedintei de Guvern de joi, 26 octombrie. Mai mult, Misa sustine ca se vor implementa masuri pentru a evita ca multinationalele sa si mai externalizeze profiturile. "Impozitul…

- "In baza hotararii Parlamentului este infiintata acea comisie speciala comuna. (...) Comisia a considerat ca faptul ca isi insuseste acel proiect, il preia ca intiativa parlamentara. (...) Eu nu puteam, dupa tehnica legislativa, sa predau proiectul de lege comisiei pentru ca eu ma raportez la Guvern,…

- Curtea Constitutionala a pus punct conflictului aparut intre Presedintie si Guvern. Magistratii au instituit interimat temporar la Presedintie in cazul numirii noului ministru al Apararii. Igor Dodon a fost declarat in imposibilitate de a semna decretul in acest sens.

- ”As vrea sa va fac o propunere la care sa reflectati. O fac in numele grupului parlamentar al PSD si e vorba de programul nostru de lucru saptamanal. Ideea era de a face un program de lucru modificat, in ideea in care ziua de luni sa aiba programul pe care il stiti, cu sedinta de Birou Permanent,…

- Guvernul catalan a conceput în secret, timp de doi ani, un sistem de administrație digital, cu ajutorul Estoniei, relateaza ziarul spaniol El Pais citat de Digi 24. Catalonia, care a organizat un referendum pentru independența, dar a suspendat declararea acesteia, are în plan…

- Potrivit surselor citate, Carles Puigdemont trebuie sa raspunda pana luni, 16 octombrie, la ora 10.00, daca a proclamat ori nu independenta Cataloniei. In cazul in care premierul Cataloniei va raspunde afirmativ, Madridul ii va acorda un termen suplimentar, pana pe 19 octombrie, pentru a reveni…

- Autoritațile centrale din Spania resping atât declarația liderului separatist catalan Carles Puigdemont, cât și ideea unei medieri internaționale lansata de acesta. În cursul zilei de astazi va avea loc o ședința de urgența a Guvernului de la Madrid. Vicepremierul Soraya…

- Barcelona se pregatește de proteste in așteptarea discursului președintelui catalan Carles Puigdemont. Acesta a solicitat amanarea ședinței parlamentului cu o ora, titreaza BBC. Advertisement UPDATE: Liderul catalan spune ca este nevoie de dialog și a vorbit despre integritatea referendumului. “Nu…

- ”Cred ca dl. prim-ministru ar fi trebuit sa isi exprime rezervele fata de activitatea ministrului pentru Relatia cu Parlamentul in cadrul Coalitiei si apoi, dupa o discutie politica, domnia sa ar fi trebuit sa faca aceste anunturi publice. (...) Cred ca ALDE va trebui sa aiba o discutie in Coalitie.…