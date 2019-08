Iran are propriul sistem antiaerian Bavar-373

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a finalizat dezvoltarea propriului sistem antiaerian Bavar-373, expertii iranieni afirmand ca acesta este un corespondent imbunatatit al sistemului rusesc de aparare antiaeriana S-300, informeaza agentia de presa Irna, citand surse din domeniul apararii de la Teheran, potrivit middleeastheadlines.com.…

- Administratia Donald Trump a cerut organizarea unei reuniuni speciale a Consiliului de Securitate ONU pe tema crizei cu Iranul, acuzat ca a doborat o drona militara americana, afirma surse diplomatice citate de Agentia France-Presse.

- Planul Statelor Unite de suplimentare a efectivelor militare in Orientul Mijlociu are rolul de a genera un conflict militar cu Iranul, a acuzat marti Administratia Vladimir Putin, indemnand Washingtonul si Teheranul sa dea dovada de reticenta, potrivit mediafax."Actiunile de acest fel nu pot…

- Se agraveaza situația din Orientul Mijlociu. Insuși președintele Trump a acuzat Iranul pentru atacul impotriva petrolierelor din Golful Oman, dupa acuzații similare venite din partea lui Mike Pompeo.

- Yukiya Amano, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat luni ca Iranul a sporit producția proprie de uraniu îmbogațit, acțiune anunțata înca de luna trecuta de Teheran ca replica la reintroducerea sancțiunilor americane, informeaza Mediafax citând…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, insa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza site-ul agenției Reuters, relateaza Mediafax.Citește și:…

- Pentagonul va prezenta Casei Albe planuri privind trimiterea a pana la 10.000 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, o actiune care are rolul consolidarii capacitatilor in contextul amenintarilor iraniene, afirma oficiali americani citati de agentia Associated Press.Oficialii citati…