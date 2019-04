Stiri pe aceeasi tema

- Are o cariera de succes, este admirat in toate colțurile lumii și are o avere impresionanta, caștigata grație rolurilor pe care le-a interpretat in filme de succs. Cu toate acestea, starul Chow Yun-Fat traiește cat se poate de modest. Actorul Chow Yun-Fat, in varsta de 63 de ani, este unul dintre cei…

- Parlamentul irakian i-a demis, duminica, pe guvernatorul provinciei Ninive, Nawfel Akoub, si pe cei doi adjuncti ai sai, dupa tragedia de pe raul Tigru in care au murit 100 de oameni. Seful guvernului l-a acuzat pe guvernator de "neglijenta" si "deficiente clare" dupa ce 100 de oameni, majoritatea…

- Primarul comunei Ciugud din Alba, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania functionarul anului din administratia locala. Comuna Ciugud este ”campioana” nationala in domeniul atragerii de fonduri europne pentru comunitati din mediul rural.

- Autoritatile din fosta republica sovietica Georgia au anuntat miercuri ca au retinut doi barbati care au incercat sa vanda uraniu radioactiv in valoare de 2,8 milioane de dolari, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Elena Udrea și Alina Bica! Decizia luata de judecatorii…

- Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de circa 5,26 miliarde dolari, cu 27% mai mare fata de cea din anul anterior, insa a incheiat anul cu pierderi de 23,068 milioane dolari, fata de un profit de 20,705 milioane lei in 2017, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a colectat, in ultimul trimestru din 2018, fonduri de peste 21 de milioane de dolari pentru campania electorala din 2020, care se adauga sumei de 106 milioane dolari ce a fost stransa de la inceputul lui 2017, transmite EFE, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a colectat, in ultimul trimestru din 2018, fonduri de peste 21 de milioane de dolari pentru campania electorala din 2020, care se adauga sumei de 106 milioane dolari ce a fost stransa de la inceputul lui 2017, transmite EFE. Potrivit unui comunicat…

- Uniunea Europeana a prelungit cu un an sanctiunile impotriva familiei si apropiatilor fostului presedinte tunisian Zine el Abidine Ben Ali urmariti in justitie pentru deturnare de fonduri, insa a eliminat de pe lista un fost ginere al presedintelui, Marouane Mabrouk, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…