Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au efectuat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

- Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

- Aproximativ 2 milioane de euro, prin PNRR, pentru dezvoltarea sistemelor digitale ale spitalelor de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” au obținut finanțare europeana nerambursabila prin Planul Național de…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului care este un fermier din Botoșani.

- PNL Gorj se pregatește sa anunțe zilele acestea candidații pentru doua dintre primariile importante din județ, municipiul Targu Jiu si orașul Rovinari. Dupa plecarea din PNL a primarului Municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, conducerea județeana a partidului se afla intr-o deriva generalizata,…

- Peste 7,4 milioane de euro vor fi investiți in reabilitarea termica și eficientizarea energetica a spitalului subordonat Consiliului Județean Consiliul Județean Cluj a fost notificat oficial in legatura cu faptul ca proiectul care vizeaza „Reabilitarea termica și eficientizarea energetica a Spitalului…

- O angajata APIA a fost trimisa in judecata pentru frauda cu fonduri UE. Ea a depus mai multe inscrisuri falsificate, in baza carora un fermier a obținut bani europeni pentru suprafețe de teren și animale pe care nu le deținuse niciodata in realitate.

- Compania Rețele Electrice Banat (parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distribuție Banat) va derula doua proiecte de modernizare a rețelelor de distribuție de energie electrica in județul Timiș dupa ce, la finalul lunii noiembrie, a semnat cu Ministerul Energiei doua contracte de finanțare…