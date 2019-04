Iohannis iese la declaratii la ora 14 In mai putin de o ora si jumatate, Klaus Iohannis este asteptat sa faca un anunt de la Cotroceni, foarte posibil referitor la referendumul pe Justitie pe care a anuntat ca e decis sa il convoace pe 26 mai, in ziua alegerilor europarlamentare. Mai exact, se asteapta ca presedintele sa faca referire la intrebarea ce […] Iohannis iese la declaratii la ora 14 is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

