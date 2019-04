Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de imigrari celebreaza astazi 138 de ani de la semnarea, de catre Regele Carol I, a primului act normativ care reglementa regimul strainilor in Romania "Legea asupra streinilorldquo;, publicata in Monitorul Oficial nr. 6 din anul 1881.Momentul a devenit unul de importanta deosebita pentru…

- Poliitii de imigrri celebreaz la data de 7 aprilie 138 de ani de la semnarea de ctre Regele Carol I a primului act normativ care reglementa regimul strinilor în România &bdquoLegea asupra streinilor&ldquo publicat în Monitorul Oficial nr. 6 din anul 1881. Momentul a devenit unul de i...

- Kosovarul are 52 de ani și a cunoscut-o pe timișeanca de 37 de ani pe internet. S-au ințeles sa se casatoreasca pentru ca barbatul sa primeasca drept de ședere in Romania, iar apoi sa poata calatori in alte state membre UE. La sfarșitul lui iunie 2018 cei doi au incheiat casatoria și s-au…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 29.850 de comprimate si 20 de fiole care contin substante dopante cu grad de mare risc, pe care doi cetateni bulgari au incercat sa le introduca ilegal in tara. "In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- In seara zilei de ieri, 13 martie a.c., polițiștii de imigrari din municipiul București au depistat la munca ilegala 15 cetațeni straini. Pe numele acestora au fost emise decizii de retunare sub escorta și dispusa masura interzicerii intrarii in Romania pe o perioada de 6 luni. De asemenea, angajatorul…

- Politistii din intreaga tara au facut, timp de o saptamana, controale pentru combaterea contrabandei, fiind organizate noua sute de verificari, majoritatea la agenti economici. Au fost constatate 360 de infractiuni si au fost recuperate bunuri de peste 457.000 de lei. ”Timp de o saptamana…

- Cinci barbați din Republica Moldova au fost depistati, muncind fara aviz de munca, pe santiere din Rașnov și Bod. Politistii de la Seviciul pentru Imigrari din Brasov, in cooperare cu polițiști din Rașnov și Bod, au desfașurat, marți o acțiune de control, pentru a preveni și combate șederea și munca…

- O tanara de 25 de ani din China, venita ca turist la Brasov, a uitat sa mai plece la expirarea dreptului de ședere. Femeia a fost depistata saptamana trecuta de politistii brașoveni de la Imigrari, in cadrul unui control cu forțe proprii pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a strainilor…