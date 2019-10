INS a revizuit ușor în jos creșterea economică pentru primul semestru din acest an Institutul Național de Statistica (INS) a revenit asupra creșterii economice pentru primul semestru din acest an, prezentând datele provizorii (2). Astfel, conform instituției, daca pe datele anterioare era estimata o creștere economica de 4,7%, aceasta este acum vazuta de 4,6%, deci o diferența de 0,1 puncte procentuale. Și în prețuri curente PIB-ul este mai mic, respectiv cu 770,7 milioane lei, la 440,1 miliarde lei.











