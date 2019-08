Diego Fabbrini (29 de ani) s-a intors in fotbalul romanesc, dupa doar doua luni petrecute in Bulgaria, la TSKA Sofia. Fost jucator la FC Botosani, atacantul italian a semnat un contract valabil un an, cu optiune de prelungire pe inca unul, cu Dinamo. Reporterii Spynews.ro au aflat, in exclusivitate, amanunte importante din intelegerea pe care italianul a parafat-o cu gruparea din „Stefan cel Mare”.