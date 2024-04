Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo, clubul in insolvența din prima liga, și-a prezentat recent bilanțul financiar aferent anului 2023, iar concluziile sunt surprinzatoare. „Cainii” inregistreaza un profit de 1,8 milioane de euro, aproximativ 9 milioane de lei. Aflata in continuare in plin proces de reorganizare judiciara, Dinamo…

- Liviu Ciobotariu, 52 de ani, a rememorat pentru GSP.ro meciul cu Columbia pe care l-a jucat la Mondialul din 1998, caștigat cu 1-0, dar și o alta amintire draga lui. Ciobi este de parere ca Romania poate trece de grupa la vara. Liviu Ciobotariu, 52 de ani, este cel mai dorit antrenor roman in Superliga,…

- Noul și tototdata vechiul antrenor al FCU Craiova, Nicolo Napoli, și mijlocașul gruparii patronate de familia Mititelu, Dragoș Albu, au prefațat confruntarea cu Universitatea Craiova. Derbiul Baniei are loc duminica, 10 martie, de la ora 20.45 și conteaza pentru etapa 30, ultima din campionatul regular…

- Razvan Patriche (37 de ani), capitanul lui Dinamo s-a declarat mulțumit de egalul cu Poli Iași, scor 0-0, din runda #29 din Superliga. Patriche a recunoscut ca echipa antrenata de Zeljko Kopic a fost surprinsa de pressing-ul pacut de moldoveni in prima repriza, pe care au reușit sa il dejoace dupa pauza.…

- CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 4-0, in runda #27 din Superliga. Razvan Patriche (37 de ani) fundașul central de la Dinamo considera ca primul gol marcat de clujeni ar fi trebuit anulat. Dupa o prima parte echilibrata, clujenii s-au distrat dupa pauza și au invins cu un drastic 4-0. Dupa acest meci,…