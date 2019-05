Indemnizaţii mame, proiect PSD. Manda, mesaj "pentru cârcotaşii de serviciu" "Mamele aflate in concediu de creștere a copilului vor putea realiza venituri in plus fața de indemnizația care li se cuvine in aceasta perioada. PSD a depus deja la Parlamentul Romaniei o initiativa, prin care ele vor putea realiza activitați independente, agricole, legate de drepturi de proprietate intelectuala, dar și legate de silvicultura si piscicultura. Proiectul de lege este rezultatul comunicarii și atenției pe care PSD o are constant fața de romani, pentru a afla care le sunt doleanțele. De ce sa nu poata femeile care au ramas acasa sa iși creasca copiii, sa isi imbunatațeasca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis i-a trimis miercuri premierului Viorica Dancila o scrisoare privind respingerea celor trei propuneri de miniștri, argumentand ca nu au experiența necesara pentru a gestiona activitatea ministerelor. Iohannis cere premierului sa vina cu noi propuneri care sa respecte criteriile…

- Proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea și depus marți la Camera Deputaților prevede ca mamele care primesc indemnizație pentru creșterea copilului vor putea realiza și venituri din activitați independente. Inițiativa este semnata și de deputații Alfred Simonis și Lia Olguța Vasilescu, conform…

- Noile modificari ale Legii Educatiei, despre care a vorbit public vineri, 29 martie 2019, ministrul Educatiei Ecaterina Adronescu, inseamna si eliminarea disciplinei Geografie din randul disciplinelor care figureaza pentru cele patru tipuri de Bacalaureat propuse.

- FCSB intalnește duminica, pe Arena Naționala, pe CS Universitatea Craiova intr-o partida in care nici una dintre echipe nu-și mai poate permite pași greșiți. Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au ținut sa le transmita un mesaj inedit jucatorilor din Banie inainte de meci.„Succes echipei Universitatea…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor, conform Mediafax.Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Ișalnița,…

- Pentru al doilea an la rand, proiectul educațional „Mesaj catre parintele meu“ a adunat sute de lucrari, artistice și literare, pe care copiii le-au facut cu gandul la parinții lor, cei mai mulți plecați la munca peste hotare. Ceea ce ...

- UE imbunatațește protecția drepturilor consumatorilor. Ambasadorii statelor membre reuniți in cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului au convenit astazi asupra poziției Consiliului cu privire la un proiect de directiva de modificare a patru directive in vigoare ale UE care protejeaza…

- Gradul de analfabetism economic din Parlament este ridicat, afirma senatorul PNL Florin Citu, dupa ce Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus un proiect de lege prin care i se cere BNR sa repatrieze rezerva de aur a Romaniei din strainatate. "Cand am auzit, pana sa-l citesc, m-am gandit ca…