Incredibil : O femeie de 102 ani, suspectată de crimă într-un spital de bătrâni din Franţa Dupa omor, femeia de 102 ani a fost internata intr-un spital de psihiatrie. Ea i-ar fi marturisit unui asistent ca a ucis-o pe femeia de 92 de ani, din acelasi spital. Un ingrijitor de la casa de batrani din Chezy-sur-Marne, din nordul Frantei, unde s-a produs tragedia, a gasit victima moarta in pat si cu urme de violenta pe corpul neansufletit, potrivit bbc.com. Medicii au constatat ca moartea femeii a fost provocata de strangulare si de lovituri la cap. Medicii au facut un test psihiatric suspectei de 102 pentru a determina circumstantele in care s-a petrecut tragedia,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Iași a mancat ouale roșii la o luna dupa ce le pregatise pentru masa de Paște. Pacienta in varsta de 77 de ani a ajuns in stare grava la spital, alaturi de mai multe persoane intoxicate cu diferite alimente. Femeia in varsta de 77 de ani se simțea rau și avea stari de greața, varsaturi…

- O femeie, in varsta de de 102 de ani, este suspectata ca și-a ucis vecina, de 92 de ani, intr-un azil pentru batrani din nordul Franței. Ea a fost internata intr-un spital psihiatric, potrivit BBC. Femeia a marturisit unuia dintre ingrijitori ca a ucis pe cineva. Dupa aflarea informației, ingrijitorul…

- O bunicuța de 102 ani din Franța este acuzata de uciderea unei alte batrane, de 92 de ani, intr-un azil. Aceasta ar fi strangulat-o și apoi a lovit-o in cap pe victima. Femeia le-a spus asistenților de la azil ca trebuia „sa ucida pe cineva”. Presupusa asasina se afla acum internata intr-un spital psihiatric.…

- Divergentele dintre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel slabesc sansele lui Manfred Weber, candidatul sustinut de aceasta la presedintia Comisiei Europene, si ar putea deschide calea pentru numirea unei femei la conducerea executivului comunitar, in persoana danezei…

- Medicii au descoperit ca problemele de sanatate pe care le avea o femeie au fost cauzate de dragostea ei pentru ceai. O femeie de 47 de ani le-a spus medicilor unui spital din Detroit ca are obiceiul sa...

- O tanara de 23 de ani din județul Cluj si-a gasit sfarsitul la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei. Fata și-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inalțime, chiar in fața barbatului care intenționa sa o ceara de soție in capitala Franței. Trupul…

- Ghinion teribil pentru o fetița de 3 ani din Bacau. Un televizor i-a cazut in cap și a ajuns in coma la spital, dupa ce anul trecut cazuse frigiderul peste ea. De data aceasta, unul dintre frații ei s-a suit pe un dulap, care a cazut o data cu televizorul. Tragedia s-a repetat in comuna Plopana, in…