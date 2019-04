Stiri pe aceeasi tema

- Alin și Natasha au trait o frumoasa poveste de iubire, care cu timpul insa s-a transformat in ceva urat. Intr-o seara, dupa o cearta urata, in jurul orei 22:00, femeia a inchis ușa in urma sa și s-a...

- Tragedie in Cluj, in timpul concursului Hunt The Wolf 2019, cea mai dura cursa de ATV-uri din Europa, dupa cum o descriu organizatorii. Ieri, in timpul competitiei, o concurenta de 28 de ani a murit strivita sub ATV. Imagini cumplite surprinse ieri, in timpul concursului de ATV-uri Hunt The Wolf 2019,…

- La 8 ani de cand a facut primul anevrism cerebral, Emilia Clarke s-a hotarat sa publice pe conturile de socializare cateva fotografii de pe patul de spital. Actrița ce a devenit celebra datorita interpretarii personajului Daenerys Targaryen din „Urzeala Tronurilor/Game of Thrones”, avea 24 de ani cand…

- Intamplarea s-a petrecut in orasul australian Darwin, iar clipul a fost publicat pe canalul de Youtube al postului ABC News. Cei doi barbati tocmai prinsesera un barramundi de toata frumusetea, cand s-au trezit ca trebuie sa imparta prada si cu altcineva. Si nu doar s-o imparta, ci s-o cedeze…

- Deținatoarea titlului Miss Universe 2018, Catriona Gray, din Filipine, și-a rupt coroana evaluata la 250.000de dolari. Prin intermediul unei inregistrari video postate pe Twitter, Catriona Gray, Miss Universe 2018, a anunțat ca și-a rupt o bucata din coroana pe care a primit-o ca deținatoare a titlului…

- Tragedie avatica de proporții! Doua persoane și-au pierdut viaț, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit, in cadrul unui show aviatic. Totul s-a intamplat sub privirile stupefiate ale celor prezenți la eveniment.

- Poliția din Filipine a confiscat peste 1.500 de broaște țestoase vii, acoperite cu banda adeziva. Descoperirea a fost facuta in patru bagaje, pe aeroportul din Manila.Cel mai probabil, țestoasele urmau sa fie vandute pe piața neagra, pentru cel puțin 86.000 de dolari.

Au aparut imagini teribile cu romanul tinut sclav sub scari, in Anglia, de prietenii lui Cristina si Ion. Barbatul a fost filmat chiar de abuzatorii lui in ...