Ilan Laufer, audiat

Ilan Laufer este suspect de complicitate la evaziune fiscala si gestiune frauduloasa in dosarul familiei Adamescu, potrivit Antena 3. Fostul ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, se afla, in aceste momente, la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice.

Ilan Laufer este suspect de complicitate la gestiune frauduloasa, in calitate de administrator al doua societați, ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu in administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producand pagube persoanei vatamate ( Unirea), in cuantum de peste 5.800.000 de Euro.

Totodata,…