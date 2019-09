Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Deva au finalizat ancheta in cazul unui tanar de 25 de ani care a fost abuzat si umilit de doua fete si alti tineri, timp de cateva ore, sub privirile iubitei sale, anunța observator.tv.Totul s-a intamplat in noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2019, in jurul orei 02.00, intr-o…

- Noua percheziții au avut loc marți, 20 august, pe raza localitațiilor Chișineu-Criș, Halmagel (județul Alba), Baia de Criș, Deva și Crișcior (județul Hunedoara) și pe raza județului Timiș. Potrivit Serviciului de Investigații Criminale sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

- Doua persoane au murit, iar alta a fost ranita, sambata dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod in Hateg, judetul Hunedoara, și s-a rasturnat pe marginea drumului, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN66…

- Polițiștii de la serviciul rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție a județului Hunedoara, fac apel la toți participanții la trafic sa respecte regimul legal de viteza și sa țina cont de locul in care sunt amplansate radarele: DN 7 Deva – Santuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara…

- O femeie de 82 de ani din Deva, județul Hunedoara, a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc de locuinte situat la periferia orașului. "In jurul orei 12.00, in Deva, micro 15, Aleea Streiului, un echipaj SAJ este solicitat sa intervina in cazul unei femei…

- Un motociclist a murit in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-o rapa din cariera de piatra Craciunesti. Locul unde a avut loc accidentul se afla in comuna Baița, județul Hunedoara, la aproximativ 20 de kilometri distanța de municipiul Deva. "Este vorba despre un barbat de 44 de ani, din Deva, care…

- In acesta dimineața, meteorologii au emis un cod galben pentru mai multe localitați hunedorene. Vor fi perioade cu innorari temporar accentuate, averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp si izolat 35…40 l/mp.…

- Un numar de 25 de gospodarii din localitatile Deva, Simeria si Baita, dar si circulatia pe DN 7 - centura municipiului Deva au fost afectate de ploile abundente care au cazut in cursul noptii de duminica spre luni, 40 de pompieri militari intervenind in ajutorul populatiei care a avut de suferit din…