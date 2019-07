Huawei anunţă că toate telefoanele smart lansate pe piaţa din România sunt compatibile cu aplicaţia Ro-Alert Toate telefoanele lansate de catre chinezii de la Huawei, in 2019, pe piata din Romania, sunt compatibile cu sistemul de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta - Ro-Alert, informeaza producatorul intr-un comunicat de presa, transmis miercuri AGERPRES.



"Smartphone-urile introduse anul acesta pe piata afiseaza in mod automat si in timp real continutul mesajelor trimise de autoritati in cazul unor dezastre naturale sau situatii de criza, nefiind necesara o configurare speciala. Huawei isi pastreaza, astfel, angajamentul de a crea si de a aduce consumatorilor dispozitive…

Sursa articol: agerpres.ro

