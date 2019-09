Hassan Rouhani: Iranul refuză orice negociere cu SUA atât timp cât există sancţiuni ''In numele natiunii mele, as dori sa anunt ca raspunsul nostru la orice negociere atat timp cat vor exista sanctiuni este negativ'', a spus Rouhani, in contextul in care SUA au decis recent sa inaspreasca presiunile economice asupra Iranului.



Seful statului iranian, al carui discurs era extrem de asteptat dupa doua zile intense de demersuri diplomatice la New York in vederea scaderii tensiunilor dintre Iran si SUA, a spus ca nu crede ca dorinta de dialog exprimata de americani este una sincera.



''Pentru a putea fi angajate convorbiri, trebuie sa fie respectate acordurile'',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

