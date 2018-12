Harta: Autoritatile locale au cheltuit 11 milioane de euro pe iluminatul festiv si focurile de artificii

Stiri pe aceeasi tema

- USR a realizat harta banilor cheltuiti de autoritatile locale in acest an pentru iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion, in total 11 milioane de euro alocati prin achizitii directe, fara licitatii, relateaza News.ro.„Cand primariile aprind beculetele, USR va aprinde luminitele!…

- Peste 9 milioane de beculete de tip led impodobesc Capitala anul acesta, iluminatul festiv urmand sa fie aprins, vineri seara, in Piata Constitutiei, de doi elevi olimpici. In acest an, o serie de elemente decorative sunt unicat, fiind dedicate Centenarului Marii Uniri, intre acestea fiind o "Coloana…

- Primaria Capitalei vrea sa modernizeze iluminatul din Parcul Herastrau cu 52 de milioane de lei. Parcul Herastrau (in prezent parcul Regele Mihai I) va avea un nou sistem de iluminat si un sistem de supraveghere video, potrivit unui proiect aprobat, joi, in sedinta CGMB, care presupune aprobarea…

- Autoritatile publice locale din orasele resedinta de judet au la dispozitie un buget de 20 de milioane de euro pentru instalarea de prize necesare incarcarii masinilor electrice, instalatii cu o putere de minimum 50 de KW, a anuntat, marti, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel…