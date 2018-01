Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a avertizat miile de migranti africani ca risca inchisoarea in cazul in care nu parasesc tara. Migrantii vor primi pana la 3.500 de dolari (2.600 de euro) daca se retrag in urmatoarele 90 de zile, informeaza NEWS.RO, citand BBC.Citeste si: Dezvaluiri care ARUNCA IN AER Casa…

- Ieri a fost organizata ultima ședința de guvern din acest an, fara ca proiectul care reintroduce pedeapsa cu inchisoarea sa fie aprobat. Mai mult, proiectul intrat in ședința de ieri a fost "rupt" in doua, fiind avizat doar articolul care prevede recompense pentru inspectorii Fiscului. "Discutam cu…

- Guvernul a stabilit cum se acorda voucherele de vacanta. Acordarea voucherele se face in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinație, in bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite. Sumele reprezentand costul imprimatului voucherului de vacanța pe suport…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare. Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor…

- Adeptul suprematiei albilor,James Fields Jr, acuzat ca a ucis o femeie in varsta de 32 de ani intrand cu masina intr-o multime de contramanifestanti la o adunare a extremei drepte americane, in august, la Charlottesville, in Virginia, a fost inculpat de asasinat, potrivit presei locale, scrie Reuters.James…

- In perioada sarbatorilor de iarna, politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Braila vor continua sa desfasoare o serie de actiuni, ce vor viza respectarea prevederilor legale referitoare la operatiunile cu articole pirotehnice.

- Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de baza brut in REVISAL pana la 31 martie 2018, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), remis joi Agerpres. Initial, angajatorii aveau la dispozitie…

- Guvernul pregateste inasprirea sanctiunilor pentru angajatorii care nu platesc in termen de 55 de zile obligațiile aferente salariilor. Potrivit unui proiect publicat pe site-ul Ministerului...

- O moldoveansca risca o amenda de pana la 4.500 lei, dupa ce a incercat sa scoata din tara un lot de tigari nedeclarate. Cazul a fost raportat in seara zilei de duminica, 10 decembrie, de catre vamesii de pe Aeroportul International Chisinau.

- Poliția a inceput o ancheta in cazul copilului terorizat de Moș Nicolae. In acest caz s-a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului. Cei gasiți vinovați risca ani buni de inchisoare:

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul ascultarii ministrului de Interne, Carmen Dan. Actualul senator rade de interventia celor de la SRI, dar lanseaza o ipoteza incredibila.Citește și: Se anunța schimbari radicale la programul Prima Casa: Cum vor fi afectați romanii…

- Guvernul britanic a anuntat luni suspendarea unui program de ajutor destinat unei forte de politie intr-o zona rebela din Siria, in urma informatiilor privind deturnari de fonduri si finantarea unor grupuri extremiste, relateaza AFP. Cazul se refera la programul Access to Justice and Community Security…

- Matias Messi a fost implicat intr-un accident nautic, dupa ce ambarcațiunea pe care o conducea a lovit un banc de nisip. El a fost ranit, suferind fracturi la nivelul feței, dar in timpul intervenției echipelor de salvare poliția a descoperit ca acesta avea la bord o arma, fara sa dețina permis.…

- Cazul barbatului din raionul Ștefan Voda care a lovit mortal un bebeluș in carucior a fost trimis in judecata. Barbatul, care s-a dovedit ca conducea in stare de ebrietate autovehicolul, risca pana la 8 ani de inchisoare.

- "In Ierusalim, capitala Israelului, nu exista nici est, nici vest. Exista un singur Ierusalim, unificat", au declarat Miri Regev, ministrul Sportului, si Yariv Levin, ministrul Turismului. Guvernul israelian i-a amenintat pe organizatorii Turului Italiei ca va rupe parteneriatul semnat in aceasta…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat miercuri ca Romania este in situatia in care risca sa deterioreze relatiile cu SUA pentru o proasta si defectuoasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA, transmite news.ro.

- Avand vedere faptul ca urmeaza sarbatorile de iarna, cand vor fi organizate si desfasurate o serie de manifestari cultural-artistice si religioase, in perioada 21 noiembrie 2017 - 5 ianuarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Braila, desfasoara o serie de actiuni ce vizeaza respectarea prevederilor…

- Ministrul Dialogului Social, Gabriel Petrea, a atras atentia, vineri, asupra faptului ca si companiile cu mai putin de 21 angajati risca sa fie amendate cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei daca nu initiaza negocierea colectiva, similar companiilor cu peste 21 de angajati. Petrea…

- Ministrul Justiției despre decizia in cazul Belina: Este prudent și corect sa așteptam considerentele Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat joi ca este prematur sa exprime un punct de vedere in legatura cu decizia Curții Constituționale in cazul Belina, susținand ca este "prudent" și "corect"…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca a ajuns la un 'acord international' nespecificat care ii va permite Israelului sa deporteze circa 40.000 de solicitanti de azil africani, fara consimtamantul lor, relateaza dpa, conform agerpres.ro. ''Gratie unui acord international, aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat ca a ajuns la un 'acord internațional' nespecificat care ii va permite Israelului sa deporteze circa 40.000 de solicitanți de azil africani, fara consimțamantul lor, relateaza dpa. ''Grație unui acord internațional, aceasta masura…

- Șoferii care consuma alcool, dupa producerea unui accident cu victime, și pâna la prelevarea probelor biologice, risca pedeapsa cu închisoarea. Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea și completarea mai multor legi din Codul Penal. Printre acestea, legea referitoare…

- La data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 21.45, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pentru prevenirea accidentelor rutiere pe DN 75, pe raza orașului Campeni, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 46 de ani, din Campeni. In urma testarii…

- VEZI MAI JOS FOTO DOCUMENT prezentat de guvernul PSD In domeniul contributiilor sociale obligatorii, modificarile aprobate in sedinta de Guvern de miercuri vizeaza reducerea cotelor cumulate ale contributiilor sociale obligatorii, per total cu 2%, de la 39,25% la 37,25%, si reducerea numarului…

- Vecinii galagiosi, care nu vor da muzica mai incet sau care nu vor inceta sa-i deranjeze pe locatari, desi au primit avertismente si amenzi in acest sens din partea politiei, risca pedeapsa cu inchisoarea, potrivit propunerii legislative de joi a MAI de intarire a ordinii si sigurantei. Ministerul Afacerilor…

- Senatul a adoptat luni cu 80 voturi "pentru", 7 voturi "impotriva" si 3 abtineri initiativa legislativa a PNL care prevede sanctiuni cu inchisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care percep taxe de parcare fara a avea autorizare in acest sens sau pentru cei care determina sau inlesnesc savarsirea…

- Procesul impotriva fostului sef al executivului catalan Carles Puigdemont si altor membri ai cabinetului sau destituit urmeaza sa inceapa joi la Madrid, in contextul in care Puigdemont se afla inca la Bruxelles si exista posibilitatea prezentarii de catre Spania a unei cereri de extradare pe numele…

- Doi tineri s-au gandit ca pot scapa cu fuga daca fura cateva produse din supermarket, numai ca socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea din targ. Agentii de paza i-au prins si i-au dat pe mana Politiei.

- Anchetatorii au retinut marti seara un suspect in varsta de 58 de ani, banuit ca ar fi cel care a impuscat doi barbati pe un camp de langa Targoviste. Suspectul este vanator autorizat, detine legal o arma de vanatoare, insa nu-si platise cotizatia catre Asociatia Vanatorilor, motiv pentru care nu avea…

- Anchetatorii au retinut aseara un suspect in varsta de 58 de ani, banuit ca ar fi cel care i-a impuscat pe cei doi barbati pe un camp de langa Targoviste. Suspectul este vanator autorizat, detine legal o arma de vanatoare, insa nu-si platise cotizatia catre Asociatia Vanatorilor, motiv pentru care nu…

- Parlamentul irakian a votat marti interzicerea desfasurarii steagului israelian, in ceea ce este vazut ca un mesaj adresat kurzilor care l-au afisat la mitingurile recente pentru independenta, relateaza DPA. Guvernul israelian a fost singurul din regiune care a sprijinit referendumul kurd de independenta…

- Guvernul este consecvent în eliminarea presiunilor asupra businessului. Ministerul Justiției a prezentat proiectul de lege care prevede ca agenții economici vor avea posibilitatea sa repare prejudiciul cauzat, iar structurile de forța nu vor mai putea bloca activitatea acestuia, pe durata…

- Initiativa legislativa care prevede sanctiuni cu inchisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care percep taxe de parcare fara a avea autorizare in acest sens sau pentru cei care determina sau inlesnesc savarsirea unor astfel de fapte a primit luni raport de adoptare, cu unanimitate de voturi,…

- Totuși, Guvernul nu susține promovarea unei legi care sa pedepseasca cu inchisoarea perceperea unei taxe pentru parcare de catre o persoana neautorizata, considerand ca infracțiunea este acoperita de Codul Penal, iar majorarea pedepsei pentru spațiile publice este discriminatorie. Potrivit…

- Ministrul Justiției din Marea Britanie a anunțat ca intenționeaza sa introduca pedepse mai dure pentru șoferii care provoaca accidente grave soldate cu decese. In cazul in care se dovedește ca au murit oameni din cauza manierei periculoase in care a condus, sau daca șoferul vinovat a consumat droguri…

- Guvernul israelian refuza sa negocieze cu un viitor guvern de uniune palestinian din care ar face parte gruparea Hamas daca aceasta formatiune islamista nu depune armele, nu renunta la violente si nu recunoaste Israelul, se arata intr-un comunicat oficial difuzat marti, relateaza AFP. Cabinetul israelian…

- Desi stiu ca risca mult, soferii se urca in continuare bauti la volan, sau chiar fara permis. Doua astfel de cazuri au fost sanctionate de politisti luni seara, oprindu-i pe aventurieri de la producerea unor evenimente nedorite. In jurul orei 20, politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au oprit…

- Guvernul a aprobat infiintarea Avocatului Copilului, ca structura distincta in cadrul institutiei Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de domeniul drepturilor copilului. Asadar, in cazul unor probleme in care victime sunt copiii, noua institutie va interveni si va verifica situatiile reclamate.…

- Sunt trei ministri demisionari in urma Comitetului Executiv al PSD! Dupa o sedinta de circa opt ore, social-democratii au acceptat ca Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc sa demisioneze, dupa ce anterior le-au respins demisiile. Pentru doi dintre acestia, vizati de anchete ale DNA, liderii social-democrati…

- Abilio H. a urmarit atent discursul lui Carles Puigdemont. Din celula sa situata la 40 de kilometri de Barcelona, declarația de independența a venit cu o foarte mare speranța. Deținutul a scris Tribunalului Sant Feliu de Llobregat sa solicite un 'habeas corpus'. Aceasta lege engleza, consacrata…

- Un batran care a murit in casa acum cateva luni a fost gasit abia joi seara de pompierii alertați de vecinii care au simțit in ultima perioada un miros greu venind din casa acestuia. Pompierii constanțeni au intervenit, in aceasta seara, intr-un apartament din oraș dupa ce mai mulți vecini ai unui barbat…

- 143 de foști militari turci sunt judecați cu incepere de luni pentru implicarea lor in confruntarile care au avut loc pe un pod din Istanbul in cursul puciului eșuat din iulie 2016, facand mai multe zeci de morți. ...

- Un turist britanic se confrunta cu o sentinta de inchisoare de trei ani in Dubai, dupa ce a atins soldul unui barbat, intr-un bar aglomerat, pentru a evita contactul si varsarea bauturii, relateaza The Guardian .

- La propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Guvernul a aprobat, recent, actul normativ privind acordarea subvențiilor agricole pentru acest an. Astfel, trebuie precizat ca, prin derogare de la articolul 75 alineatul (1), al treilea paragraf, din Regulamentul UE nr. 1306/2013, statele…